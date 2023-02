Tottenham Milan, il commento di Bruno Longhi

Bruno Longhi, noto giornalista, ha analizzato il ritorno degli ottavi di Champions League tra Tottenham e Milan: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Bruno Longhi ha parlato così del ritorno degli ottavi di Champions League tra Tottenham e Milan:

Sono due partite difficilissime. Il Tottenham ha diverse assenze e giocatori che non stanno funzionando come voleva e pensava Conte. Il Porto poi è un’altra forza in casa. Il Tottenham non ha la bava alla bocca per arrivare ai risultati come ce l’ha Conte