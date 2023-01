Verso Tottenham-Milan, Conte: «Ai tifosi dico che bisogna avere pazienza». Parla l’allenatore del Tottenham su un momento difficile

Antonio Conte lancia un messaggio ai tifosi del Tottenham in conferenza stampa. Il tecnico ha così parlato del futuro del club.

LE PAROLE – «Capisco la frustrazione dei tifosi perché vogliono alzare i trofei. Capisco tutto e tutti ma allo stesso tempo, per quanto ho capito da quando sono arrivato qui, bisogna avere pazienza. Bisogna avere tempo e qui cercare di migliorarsi ulteriormente. Non commettere errori sul mercato, avere pazienza per i giocatori che si acquistano e poi aspettare che crescano. Se c’è l’opportunità di rafforzare la rosa già a gennaio penso che il club lo farà».