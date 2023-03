Tottenham, Kane sul Milan: «Sarà dura, sono una buona squadra»

L’attaccante e capitano del Tottenham Harry Kane parla così del prossimo match contro il Milan in Champions League

L’attaccante e capitano del Tottenham Harry Kane parla così del prossimo match contro il Milan in Champions League. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali degli Spurs dopo la sconfitta contro il Wolverhampton.

«Sarà un match probante, è un opportunità per restare in Champions League. Sarà dura, il Milan è un’ottima squadra, ma siamo in casa con i nostri tifosi e questo è molto importante. Settimana difficile, ma nel calcio la gara successiva e sempre dietro l’angolo e dobbiamo essere pronti.»