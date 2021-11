Torricelli: «Corsa Scudetto? Milan ed Inter sono squadre attrezzate»

Ai microfoni di JuventusNews24 Moreno Torricelli ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A. Le sue parole

Moreno Torricelli parla così della Corsa Scudetto in Serie A. Le sue parole ai microfoni di JuventusNews24: «Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Non pensavo a inizio stagione che potesse avere questo ruolino di marcia così impressionante, sta facendo qualcosa di magico e merita ampiamente il primo posto. Certo, anche l’Inter e il Milan sono squadre attrezzate per tornare in corsa. E’ ancora molto presto, ma sono le tre candidate principali. Però non escluderei l’Atalanta e neanche la Juve…».

