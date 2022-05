Torneo estivo Milan: scema l’idea degli Stati Uniti. Le ultime

Torneo estivo Milan: sfuma l’ipotesi Stati Uniti insieme a Barcellona e Real Madrid e Juve? Ecco cosa filtra dalla Spagna

Nelle scorse settimane era emersa la possibilità di organizzare un torneo estivo negli Stati Uniti fra Milan, Real Madrid e Barcellona, ovvero tre club ancora dentro al progetto Superlega.

L’ipotesi di mettere in piedi questo torneo, a cui si sarebbe dovuto aggiungere la Juve come quarta squadra, è destinato a sfumare. A rivelarlo è ESPN, che spiega come il progetto iniziale stia perdendo via via sempre più consistenza.