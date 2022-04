Torino, Singo vola sulla fascia: l’esterno piace a mezza Europa

Calciomercato Torino: le ottime prestazioni di Singo hanno portato su di lui i riflettori di mezza Europa

Wilfried Singo è uno dei pilastri del Torino di Ivan Juric. Una freccia sulla fascia destra che è anche una spina nel fianco per gli avversari. Una stagione da incorniciare quella dell’ivoriano che ha portato anche su di lui i riflettori mezza Europa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in Premier League piace a Leicester, West Ham, Everton e Tottenham. A lui guardano anche club di Bundesliga e Ligue 1. In estate il Torino valuterà la situazione, ma con un’offerta da circa 30 milioni la sensazioni è che i granata possano anche decidere di privarsi di Singo e venderlo al miglior offerente.