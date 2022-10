Torino-Milan, un passato di goleade

L’ultima lo 0 a 7 del maggio 2021, ma il passato racconta di altre partite ricche di gol

Quella tra Torino e Milan è una sfida dal sapore antico, iniziata nel lontano 1923 e che in Serie A si è riproposta per ben 152 volte, con un vantaggio negli scontri diretti, se guardiamo al complesso, nettamente a favore del Milan (63 successi rossoneri contro i 33 granata). A Torino invece le cose sono andate un po’ diversamente, con quattro vittorie in più per il Toro (22 contro i 18 dei rossoneri) e ben 35 partite chiuse in parità. I precedenti più recenti, con il commento, le statistiche su Torino-Milan e su tutta la Serie A live sono proposte come sempre su Diretta.

Ha impiegato un bel po’ il Milan per trovare la prima vittoria ufficiale a casa del Torino. Dalla prima sfida in terra piemontese, datata 6 gennaio 1924, ci sono voluti ben 18 incontri prima che i rossoneri riuscissero a strappare un successo all’ombra della Mole contro i granata. Arrivò nel 1941, e con un sonoro 0 a 4 il Milan potè finalmente tornare a casa da Torino con un successo. Vittoria replicata l’anno successivo con uno 0 a 1 a firma di Arrigo Morselli. Dopo questa breve parentesi iniziarono anni duri per il Milan: erano i tempi del Grande Torino e in diverse occasioni il diavolo tornò da Torino con le ossa rotte. Tra tutte le disfatte di quegli anni spicca senza dubbio un duro 6 a 2 del lontano 1947.

Dopo la tragedia di Superga il Torino non tornò più quello di un tempo e per qualche anno il Milan ebbe quasi vita facile nel conquistare spesso e volentieri il successo, che fosse al Filadelfia o al Comunale poco cambiava. Da ricordare ci sono uno 0-6 del 1951, anno del quarto tricolore milanista, e uno 0-4 dell’anno successivo.

Da lì in poi per un po’ di tempo le partite ricche di reti si faranno più rade, anche se va ricordato lo scoppiettante 3 a 3 dell’aprile 1959, con le reti, tra gli altri, di Liedholm e Altafini, che diedero al Milan un punto importante verso la conquista dello scudetto numero sette. Passò ancora da una bella vittoria a Torino un altro tricolore, quello del 1979. Nell’aprile di quell’anno il Milan tornò da Torino dopo aver segnato tre reti e fatto un passo decisivo verso la conquista del campionato. Infine l’ultima goleada, quella più pesante per il Toro e quella senza dubbio più recente: nel maggio 2021 il Milan ne segna ben 7 all’Olimpico Grande Torino, con un Rebic scatenato, autore di una tripletta. Non vinceva da 13 anni il Milan a Torino, ma in quell’occasione si è rifatto con gli interessi.