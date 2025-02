Torino Milan, problemi per Conceicao: un titolare è in dubbio!

Torino Milan, dopo l’eliminazione in Champions League i rossoneri devono cercare i tre punti in campionato. Non arrivano però buone notizie

Non finiscono le brutte notizie in casa Milan. Oltre all’eliminazione in Champions League, Kyle Walker nel corso del secondo tempo ha rimediato un problema fisico, quando Sergio Conceicao aveva ormai esaurito gli slot per i cambi.

Il difensore inglese sarebbe quindi da considerare in dubbio per il prossimo turno di Serie A contro il Torino in programma sabato 22 febbraio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico.