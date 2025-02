Condividi via email

Torino Milan, la sfortunata statistica di Thiaw: autogol sia all’andata che al ritorno. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

In questo momento si sta disputando il match del Milan contro il Torino. Questa sfida non poteva iniziare peggio per la squadra rossonera: Maignan e Thiaw hanno dato vita ad un autogol assurdo e Pulisic ha sbagliato un rigore.

Tornando sul difensore tedesco si tratta del secondo autogol stagionale contro i granata. Anche nella partita d’andata, Thiaw, ha buttato la palla nella porta sbagliata.