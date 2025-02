Torino Milan, piovono conferme: Conceicao deve fare a meno del titolarissimo! Giocherà lui, decisione presa

Torino Milan, Sergio Conceicao dovrà rinunciare a Kyle Walker in vista della sfida di sabato pomeriggio: giocherà Alex Jimenez

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, dovrà rinunciare a Kyle Walker.

L’alternativa è testata. Alex Jimenez sta bene e per il Milan di Conceição è un titolare aggiunto dai giorni di Riad, quando è stato protagonista in Supercoppa. Jimenez è stato il migliore contro il Verona e si sente da sempre un terzino destro, più che un esterno altro: giocherà lui. Le alternative non sono disponibili: Emerson Royal è ancora infortunato e in uscita a fine stagione.