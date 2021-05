Torino-Milan 0-7: una “passeggiata” per Guida, la moviola del match

Il Milan travolge il Torino 7-0, grande prova di squadra dei rossoneri. Il giudice di gara Guida ottiene una sufficienza, la moviola

«Guida la tiene» – così il Corriere dello Sport. La gara non è mai in discussione. Dominio totale del Milan sul Torino, quest’ultimo mai in partita. Per Guida una sorta di passeggiata (6 pieno) ma con 31 falli fischiati e 3 ammoniti.

LA MOVIOLA

Dubbi su un possibile penalty in favore del Milan per fallo di Bremer su Calhanoglu. Bravo Guida ad assegnare senza esitazione il rigore su Castillejo per fallo di Lyanko. Annullato un gol a Calabria per fuorigioco: giusta osservazione. Aureliano al Var voto 6.