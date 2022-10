Torino, le ultime verso il Milan: l’ex Pellegri verso la conferma

Le ultime da casa Torino verso il match di domenica sera contro il Milan. Il tecnico Juric ritrova tre uomini e conferma Pellegri

Il Torino si prepara al prossimo match contro il Milan. La vittoria di Udine ha ridato entusiasmo alla squadra di Juric, che in vista del match contro i rossoneri punta a dare continuità al match-winner della Dacia Arena.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, al centro dell’attacco dovrebbe toccare ancora all’ex di turno Pietro Pellegri, in prestito a Milanello per 6 mesi della passata stagione. Il tecnico granata ritroverà inoltre tre elementi fondamentali come Ricardo Rodriguez (altro ex), Mergim Vojvoda e Samuele Ricci.