Torino Lazio 0-0: pareggio a reti bianche, vincono le difese

Pareggio a reti bianche nell’anticipo della seconda giornata di Serie A 2022-23 tra Torino e Lazio. Vincono le difese

Finisce 0-0 la sfida tra Torino e Lazio, anticipo della seconda giornata di Serie A. All’Olimpico va in scena un match equilibrato, ma decisamente avaro di emozioni:

i granata provano a imporre il proprio gioco aggressivo, ma non si fanno praticamente mai vedere dalle parti di Provedel, mentre i biancocelesti si rammaricano per un paio di ghiotte occasioni non sfruttate da Immobile nella ripresa. Un punto a testa, alla fine, per Juric e Sarri.