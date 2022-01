Torino Fiorentina 4-0: i granata calano il poker

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Esordio nel 2022 da ricordare per il Torino che rifila un poker alla Fiorentina. tutti i problemi dovuti al Covid

Inizia con un successo roboante il 2022 del Torino di Juric che ha strapazzato in casa la Fiorentina imponendosi 4-0.

Gara senza storia con i granata in vantaggio già al 19′ con un colpo di testa di Singo. Prima dell’intervallo si è scatenato Brekalo, autore di una doppietta tra il 23′ e il 31′, sfruttando anche un erroraccio in disimpegno di Callejon. Nella ripresa il gol di Sanabria per il poker definitivo.