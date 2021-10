Tonali Under 21, il capitano trascina ancora gli Azzurrini: i voti

Sandro Tonali è stato tra i migliori in campo della sfida tra Bosnia ed Erzegovina e Italia Under 21: i voti dei principali quotidiani sportivi

Sandro Tonali è stato assoluto protagonista della vittoria dell’Italia Under 21 sul campo dei pari età della Bosnia ed Erzegovina (1-2). Ottima prova per il centrocampista del Milan e capitano degli Azzurrini, come sottolineano i voti dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5