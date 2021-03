Tonali su Pioli: «Mi sta aiutando molto e vi spiego come»

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha commentato il pareggio di ieri sera all’Old Trafford contro il Manchester United

Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare il pareggio rimediato ieri sera dai rossoneri nel match di Europa League contro il Manchester United. Queste le parole del centrocampista del Diavolo su Pioli:

«Il mister mi sta dando molto, mi sta aiutando molto durante gli allenamenti e anche in momenti fuori dal calcio, mi sta dando veramente tanto per la mia crescita sia dentro che fuori dal campo. È una persona vera, siamo sempre con lui. Si può dire se domenica è la partita di Pioli? Sì, è la partita di Pioli, la partita del Milan perché il Milan è fatto per queste partite, non vediamo l’ora di giocarle e di rifare grandi prestazioni come quella di Manchester».