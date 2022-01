Tonali su Djokovic: «Per me servono le precauzioni giuste per fare sport»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sandro Tonali, nell’intervista a Repubblica, ha parlato anche del caso Djokovic: il serbo ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato in questi termini di Novak Djokovic nell’intervista a Repubblica. Il serbo, che ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid, non ha potuto partecipare agli Australian Open:

«Ho seguito poco, ma ho capito che è difficile praticare sport agonistico o fare certi tipi di lavoro, senza precauzioni adeguate».