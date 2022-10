Tonali, bei ricordi a Verona: prima e unica doppietta in A con la maglia del Milan per il centrocampista

L’unica doppietta in Serie A TIM di Sandro Tonali è arrivata contro l’Hellas Verona nella sfida al Bentegodi dello scorso 8 maggio: quelle restano anche le sue ultime due reti in assoluto nella competizione (sei centri in totale).