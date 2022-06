Tonali presente e futuro del Milan: Sandro vuole diventare una bandiera

Sandro Tonali ha tutti i crismi della futura bandiera rossonera: il Milan se lo tiene stretto ed è pronto a premiarlo economicamente

Sandro Tonali ha vissuto una stagione fantastica non solo per la vittoria dello scudetto, ovviamente la gioia più importante, ma anche per l’incredibile crescita personale.

L’ex Brescia è diventato una colonna della squadra di Pioli: milanista dalla nascita, Sandro ha tutte le caratteristiche per diventare una bandiere del Diavolo. Maldini è pronto a premiarlo con un ritocco dell’ingaggio.