Tonali MVP di novembre: il ringraziamento del centrocampista – VIDEO

Sandro Tonali è ancora una volta il miglior giocatore del Milan nel mese di novembre. Il centrocampista è stato scelto dai propri tifosi per la sua crescita costante in ogni partita.

Tonali è la seconda volta che viene scelto MVP, dopo la vittoria nel mese di settembre. Ecco quindi il messaggio di ringraziamento attraverso i canali social del club – VIDEO

From strength to strength with no sign of stopping: Sandro Tonali is your November @emirates MVP 🔥

In continua crescita: Sandro è il vostro Emirates MVP del mese di novembre! 🔥#SempreMilan pic.twitter.com/IU3qiDqD0y

— AC Milan (@acmilan) December 3, 2021