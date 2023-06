Tonali vuole restare al Milan, la Premier lo tenta: la verità sul futuro del centrocampista, perno dei rossoneri

A breve l’agente di Sandro Tonali incontrerà la dirigenza del Milan per fare il punto sul futuro del suo assistito.

Il centrocampista è da tempo corteggiato dalla Premier League, senza però che questo interesse sia mai tramutato in offerte concrete. Riso ribadirà al Milan che Sandro vuole restare, i rossoneri dal canto loro non pensano alla cessione se non per offerte folli.