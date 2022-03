Tonali anima Milan: capitan futuro splende e aspetta il ritocco. Il centrocampista ex Brescia si è preso anche la Nazionale

Il Tonali che domina il centrocampo del Milan è persino più forte di quello che ci si potesse aspettare. Oggi al centro del Diavolo con vista scudetto, domani nel cuore della Nazionale. Con otto giornate ancora da giocare, in questo campionato ha già macinato oltre 600 minuti in più di quelli totalizzati in tutta la scorsa Serie A. Tonali intercetta più palloni (0,93a partita, contro lo 0,64 della media ruolo), subisce meno dribbling (0,54 contro 0,77) e ne effettua di più (0,89 contro 0,72).

Sandro ha il futuro dalla sua: quella fascia da capitano che presto passerà stabilmente (e giustamente) da Romagnoli a Calabria, prima o poi la indosserà anche lui. Il suo contratto, che scade nel 2026, è blindato a sufficienza da eventuali assalti. Potrebbe essere ritoccato l’ingaggio attuale di 1,2 milione a stagione. Di certo il suo valore, rispetto ai 20 milioni pagati dal Milan al Brescia per riscattarlo, è almeno raddoppiato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.