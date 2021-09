Tonali incanta con l’Italia Under 21: «Forse ha veramente svoltato»

Sandro Tonali è stato protagonista di una grande partita: l’Italia Under 21 ha battuto nettamente i pari età del Lussemburgo

Sandro Tonali, con la fascia di capitano al braccio, è stato un grande protagonista della vittoria dell’Italia Under 21 sui pari età del Lussemburgo. Il 3-0 finale è frutto di un assist, un autogol procurato e un lancio vincente per il definitivo tris di Cancellieri (non si può definire “assist” perché l’ala dell’Hellas Verona conclude un’azione personale).

Concordi i tre principali quotidiani sportivi nell’elogiare la prestazione del centrocampista del Milan: per il Corriere dello Sport è addirittura da 8, mentre La Gazzetta dello Sport e Tuttosport assegnano al calciatore un bel 7, con la Rosea che spiega: «Il gioco sgorga in modo più naturale dai suoi piedi: sì, forse ha veramente svoltato», mentre il secondo descrive: «Leader più atteso di questa Nazionale, non delude le aspettative rivelandosi decisivo con i calci piazzati, una specialità della casa. Pennella la punizione vincente per l’1-0 e si ripete qualche minuto dopo, stavolta provocando l’autorete del raddoppio. Sarà un pilastro fondamentale per il biennio che dovrà riportare l’Italia alle Olimpiadi».