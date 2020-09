Tonali e Brahim Diaz: Pioli cerca nuova linfa per un Milan che non può fermarsi

Crotone-Milan: Brahim Diaz e Tonali saranno titolare nel match di oggi. Pioli cerca nuova linfa per trovare i tre punti

Il Milan ha iniziato la nuova stagione nella stessa maniera con cui ha chiuso la precedente: vincendo. La nuova dimensione del club rossonero sta raffinando sempre i più i palati dei sostenitori del Diavolo e attorno alla squadra si stanno creando ambizioni importanti. Quest’anno però gli uomini di Pioli dovranno affrontare anche l’impegno Europa League e nelle ultime due settimane la sua incisività, soprattutto a livello di dispendio fisico, si è subito manifestata. L’ultima gara contro il Bodo/Glimt ha infatti rilevato un Milan in una condizione atletica ancora acerba.

Fermarsi ora però sarebbe un vero peccato: il calendario del campionato offre la ghiotta possibilità di presentarsi al derby dopo la sosta a punteggio pieno (con 9 punti). Per raggiungere tale obiettivo bisognerà approcciare con forza e determinazione le gare contro Crotone e Spezia. Proprio per questo motivo mister Pioli già a partire da oggi amplia le rotazioni: dentro Sandro Tonali e Brahim Diaz, nuova linfa e nuovo respiro per la manovra rossonera, apparsa un po’ appannata nell’ultimo match. E’ dal costante coinvolgimento di una vasta porzione della rosa che passeranno le dimensioni delle ambizioni di questo Milan. Adesso la palla passa ai giocatori, saranno loro a dover dimostrare al tecnico rossonero che in rosa non esistono solamente 11 titolari.