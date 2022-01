Tonali domina il centrocampo della Roma: ieri uno dei migliori in campo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sandro Tonali ha sfornato un’altra enorme prestazione contro la Roma, dominando a centrocampo. Sempre più leader…

Ennesima prestazione di lusso per Sandro Tonali che domina il centrocampo giallorosso dall’inizio alla fine. Sempre più leader della mediana rossonera e sempre più indispensabile.

Premiato con un 7,5 in pagella: «Sontuoso, domina in mezzo al campo. Ad un’ottima fase di riconquista abbina una grande regia, fatta di filtranti e lanci in profondità. La sua crescita continua lo impone anche in Nazionale».