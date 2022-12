Tonali: «Gattuso un idolo, Champions o Mondiale? Scelgo questo»

Sandro Tonali ha riposto ad alcune domande a ‘Che Fatica La Vita Da Bomber’. Ecco le parole del centrocampista rossonero

Non fossi calciatore, cosa avresti fatto:«Non lo so, non avevo un futuro già scritto e preparato oltre a calcio»

Champions con il MIlan o Mondiale? «Entrambe»

La prima maglia chiesta ad un giocatore: «La maglia di Ibra l’avevo chiesta a Gigio in un Milan-Brescia al primo anno di Serie A. Me l’ha data, sia la sua che quella di Ibra»

Il tuo idolo: «Gattuso»

Difetto: «Forse… a casa sono un po’ pigro»

Se tu fossi un calciatore cosa faresti? «Cambierei ruolo, punta centrale»

Un consiglio da dare ad un bambino che fa sport: «Di impegnarsi molto e non mollare alle prime difficoltà»