Tomori a Sky: «Mi sento bene. Camarda è davvero bravo, dobbiamo sperare in questa cosa»

Fikayo Tomori ha parlato a Sky prima di Milan Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni pre match di San Siro

Tomori a Sky prima di Milan Fiorentina.

Io mi sento bene, fuori e dentro al campo. Cerco di fare più possibile per aiutare la squadra. Camarda? È giovanissimo, ha 15 anni. È davvero bravo, non ci siamo allenati insieme tanto perché ho avuto la sosta ma ha un bel movimento in area, personalità. Ha qualità, fiducia. Spero di metterlo nella posizione di dimostrare in campo quello che ha.