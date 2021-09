Tomori Milan: un record insolito per un difensore

Tomori Milan: il difensore inglese sta portando avanti un curiosissimo record insolito per un difensore. Ecco quale

Fikayo Tomori ha aggiunto maggior solidità alla difesa del Milan. Il difensore inglese, nonostante il suo stile rude e aggressivo di gioco, sta attualmente portando avanti un record personale: sono 34 le partite in cui non prende un cartellino. In rossonero 28. Una statistica decisamente importante, che rende l’idea di quanto sia Tomori sia importante per la retroguardia rossonera.