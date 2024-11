Tomori Milan: oggi titolare e l’esame Mbappé da superare. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan di Paulo Fonseca, dopo la vittoria per 0-1 nella decima giornata di campionato contro il Monza, si appresta ad affrontare il Real Madrid in Champions League. Per questa sfida non mancano le sorprese in formazione di Paulo Fonseca.

Una di queste, sicuramente, è il rientro di Tomori. Il difensore centrale inglese oggi avrà il durissimo compito di dover marcare Kylian Mbappé.