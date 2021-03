Tomori, il piano Milan per arrivare al riscatto senza problemi, Gazzetta dello sport fa il punto della situazione in merito alla questione

Tomori, il piano Milan per arrivare al riscatto senza problemi, Gazzetta dello sport fa il punto della situazione in merito alla questione: “Tesoretto per Tomori. Ha conquistato il diavolo, pronti in cassa già 15 milioni: riscatto a 28”. E ancora: “Per il difensore in prestito dal Chelsea il Milan chiederà uno sconto, intanto può sfruttare i risparmi del mercato di gennaio”.

COMUNQUE UN VANTAGGIO- Secondo quanto riportato dalla rosea nell’approfondimento, avere già un prezzo fissato a 28 milioni di euro potrebbe essere un vantaggio, in virtù del fatto che 15 sono già pronti ed erano utilizzabili durante la sessione invernale ma rimasti lì, senza un destinatario. Ora le cose potrebbero cambiare, il centrale piace.