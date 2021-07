Tomori: «Felice di essere qui». Saelemaekers lo sfida sull’italiano – VIDEO

Ecco le parole di Fikayo Tomori ed Alexis Saelemaekers al termine del primo giorno di raduno a Milanello. L’inglese ammette di star insegnando qualche segreto sui colpi di testa al belga: «Ho cambiato acconciatura per essere più pronto. Non sono ancora al livello di Fikayo, ma sto migliorando» ammette ridendo il classe ’99. «Sono meglio di lui su questo, nessuna discussione. Ora gli sto insegnando a migliorare» risponde l’ex Chelsea.

SAELEMAEKERS – «È bello ritrovare tutti i compagni. È stato un buon allenamento per essere il primo giorno, sono contento.»

TOMORI – «Mi sento bene, sono felice di essere qui ed iniziare una nuova stagione.»

Infine un siparietto sulla lingua italiana, che potete trovare nel video integrale.

Hey, Alexis and @fikayotomori_ , what’s it like to be back ❓

Com’è andato questo primo giorno ❓#SempreMilan pic.twitter.com/kM1EuwqG3b

— AC Milan (@acmilan) July 8, 2021