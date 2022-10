Tomori: «Domani abbiamo un’altra opportunità per mettere tutto a posto». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima della conferenza stampa alla vigilia di Milan Chelsea. Ecco le parole del difensore del Milan:

JUVE – «Sisi è stata un partita difficile e dopo il Chelsea volevamo alzare il livello della prestazione. Ora siamo pronti per la partita di domani»

CHELSEA – «Contro il Chelsea, è stata una partita difficile: loro sono forti e non siamo contenti di come abbiamo giocato. Abbiamo un’altra opportunità per mettere tutto a posto».