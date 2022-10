Tomori: «Scudetto? Sappiamo di essere forti»

È la serata del Gran Gala del Calcio 2022. Intercettato dai giornalisti lì presenti Tomori si è così esperesso sullo scudetto e non solo

È la serata del Gran Gala del Calcio 2022. Intercettato dai giornalisti lì presenti Tomori si è così esperesso sullo scudetto e non solo:

Verona – «Loro sono forti, hanno cambiato allenatore ed è stata una partita difficile. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma l’importante erano i tre punti»

Come si mantiene la concentrazione in un anno così particolare con il Mondiale in inverno?

«Partita per partita. Ovviamente quest’anno è un po’ più strano, ma dobbiamo lavorare ogni partita, lo stesso dopo il Mondiale e vediamo dove siamo»

Vi sentite favoriti per la vittoria dello scudetto?

«Non lo so, sappiamo che siamo forti e dobbiamo dimostrarlo ogni partita. Vediamo dove saremo alla fine»

Qual è il patto tra di voi per ripetervi?

«Dobbiamo crescere, ogni giocatore. Tutte le partite dobbiamo alzare il livello e fare il massimo in campo e fuori. Siamo contenti, carichi, vediamo dove siamo»

Vi è passata la rabbia per quello che è successo con il Chelsea, a lei in particolare?

«Sì, un po’ (ride, ndr). È passata, ovviamente non volevo prendere rosso, ma è successo»

Qual è il suo rapporto con Pioli?

«Mister è una grande persona, non solo un allenatore. Mi dice sempre di continuare a lavorare, di dare il massimo sul campo e provo a farlo»

Com’è essere qui al Gran Galà del Calcio?

«Per me è un piacere, sono felice, non sapevo che avevo vinto»