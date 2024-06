Brahim Diaz FESTEGGIA dopo la vittoria della Champions League: «Stagione incredibile!». La gioia dell’ex Milan

Brahim Diaz, ex Milan, ha festeggiato per la vittoria del Real Madrid nella Champions League: la gioia dello spagnolo

Intervistato da Sky dopo la vittoria della Champions League con il Real Madrid, Brahim Diaz, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Molto contento per tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo dimostrare di essere una squadra unica, eravamo in difficoltà ma dopo il Madrid fa quello che fa sempre: vincere. Carlo ci ha detto che dovevamo pressare meglio. Poi i giocatori in squadra fanno la differenza. Segreto? Tutto. Il mister. Toni, Luka, tutta la squadra. La mentalità del Real è di vincere. CI godiamo la vittoria ma ora arriva già un’altra stagione. Ora ci divertiamo ma dopo arriva un’altra stagione in cui dobbiamo vincere ancora. Incredibile, una stagione molto bella. Ho fatto gol importanti, sono molto felice di vivere questo. È un sogno diventare campioni d’Europa, incredibile».