Pulisic LANCIA il Milan: «Prossima stagione? Obiettivo CHIARO, penso che...»

Christian Pulisic, esterno del Milan, ha fissato l’obiettivo dei rossoneri per la prossima stagione: il Diavolo punta allo scudetto

Nel corso dell’intervista a CBS Sports Golazo, Christian Pulisic, esterno del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Se possiamo punta allo scudetto il prossimo anno? Sì, assolutamente. Credo che questo sia l’obiettivo. Ovviamente quella che si è appena conclusa è stata una buona stagione per me dal punto di vista personale, è una bella sensazione, ma non è la cosa più importante per me. Credo di non essere mai veramente soddisfatto. La nostra squadra si augura di avere un po’ più di costanza nella prossima stagione. Penso che abbiamo una possibilità concreta perché abbiamo alcuni giocatori molto forti».

