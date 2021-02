Tomori ci va duro: «Serve una punizione esemplare come con chi ruba»

Tomori ha rilasciato un’intervista alla BBC in cui ha parlato di diverse tematiche. Le parole del difensore inglese

Tomori ha rilasciato un’intervista alla BBC in cui ha parlato di diverse tematiche. Fra queste anche del problema del razzismo nel mondo del calcio:

«Con i social media facilmente accessibili da tutti quanti una persona può creare facilmente in 5 minuti un account fake e iniziare a lanciare insulti razzisti magari perché uno ha fatto un errore durante la partita. Piattaforme social come Instagram, Facebook, Twitter, devono non devono rendere una cosa del genere così facile, bannando alcune parole o comunque tutto il necessario per fermare questa cosa.

Possiamo solo parlarne così tanto. In Premier League, da quando siamo tornati in campo nel post lockdown, prima di ogni partita ci si inginocchia come gesto antirazzista. Eppure tre/quattro mesi dopo c’è ancora chi subisce insulti razzisti sui social media. Tutti sanno che è sbagliato.

Penso che bisogna educare le persone a esporsi e mostrare che sia sbagliato, punendo chi continua a fare queste cose sbagliate. Chi ruba in banca poi viene punito. Se uno è razzista dovrebbe essere punito lo stesso».