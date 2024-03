Tomori via dal Milan? Clamoroso scenario per l’estate: a cosa pensa il club

Tomori via dal Milan? Clamoroso scenario per l’estate riguardante il difensore inglese: a cosa pensa il club

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul mercato Milan, facendo chiarezza su quelle che potrebbero essere le uscite. Da non escludere in tal senso il nome di Fikayo Tomori.

Il centrale inglese ha recuperato stabilità per il futuro ma la sua posizione potrebbe traballare in caso di arrivo di super offerta da parte di un club estero. La strategia vale per tutti i big: il Milan ascolterà e valuterà le proposte ritenute all’altezza.