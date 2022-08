Tomori a MilanTV: «Gol? Lavoriamo bene sui calci d’angolo». Le dichiarazioni del difensore inglese

Fikayo Tomori parla così della vittoria contro il Vicenza a MilanTV. Le sue dichiarazioni.

GARA – «Abbiamo iniziato male, ma poi siamo tornati in gara forte. Siamo eccitati per la prima partita di Serie A e speriamo di iniziare forte.»

GOL – «Abbiamo lavorato bene sui calci d’angolo e sulle punizioni. Sono felice per il gol, è una cosa che voglio migliorare per quest’anno. Sono felice per il gol e per la vittoria.»

MANCATO CLEAN SHEET – «Sappiamo che non siamo perfetti, quando ci sono errori possiamo migliorare. Abbiamo iniziato male ma è una cosa che possiamo migliorare.»

ESULTANZA – «Solo un ballo americano (ride, ndr). Ho visto che Rafa l’ha fatto e quindi l’abbiamo fatto insieme.»

SPOGLIATOIO – «Siamo insieme da diversi anni, siamo una famiglia. Ovviamente quando vinciamo c’è più entusiasmo nello spogliatoio. Siamo felici e anche io lo sono.»