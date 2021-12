Pobega: «Ho scelto autonomamente di andare al Milan»

Tommaso Pobega, in una lunga intervista ai canali ufficiali del Torino, ha ripercorso la scelta di approdare al Milan: le sue dichiarazioni

Tommaso Pobega a parlato di Milan alla tv ufficiale del Torino. Le sue parole:

«Ho una grande forza di volontà: ho sempre giocato con i più grandi, o facevo qualcosa o avrei rischiato di soccombere. Ho sempre preso io l’ultima decisione per le mie cose: quando ho avuto l’occasione di andare a Milano, non c’è stato un obbligo ma una scelta che poi ho preso io. Spesso mi dicono che quando entro in campo, c’è grande agonismo. L’obiettivo è vincere, mentre fuori dal campo cerco sempre di essere posato. Ma anche quando perdo a carte con la mia ragazza, non le parlo più: ho enorme senso di competitività».