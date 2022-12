Titolari Milan: ecco chi è il giocatore più impegnato da Pioli

In vista della ripresa del campionato ecco le statistiche dei rossoneri su cui Pioli ha fatto più affidamento come minutaggio per il Milan

secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Ismaël Bennacer è il giocatore più impiegato dal Milan in campionato: parliamo di 1.069 minuti, con il difensore Pierre Kalulu che lo segue a 1.035. Attorno all’algerino, cruciale in questo momento per Pioli, c’è anche il forte interrogativo legato al rinnovo contrattuale: il Milan si muoverà verso una cifra importante, vicina ai quattro milioni, con l’aggiunta di bonus.