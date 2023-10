Reijnders svela: «Pioli decisivo per il mio arrivo, ecco perchè»

Tijjani Reijnders ha sottolineato l’importanza decisiva di Stefano Pioli nella sua scelta di sbarcare al Milan in estate: le parole

Nel corso dell’intervista a Tuttosport, Tijjani Reijnders ha svelato:

CHIAMATA DEL MILAN – «Prima mi hanno detto che era interessato a me, ero però titubante. Non si sa mai. Poi ho ricevuto la chiamata di Moncada e di Pioli: fu così impressionante che ho pensato “sì, devo andare diretto al Milan”. Ho subito avuto un buon presentimento. C’erano altri club (Barcellona, ndi) ma il Milan è andato al primo posto anche per il ruolo. Mi hanno spiegato come volevano che io giocassi, era la soluzione migliore per me».

