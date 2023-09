Reijnders scherza: «Mi hanno dato un soprannome buffo...»

Tijjani Reijnders, pilastro del centrocampo del Milan di Stefano Pioli, ha svelato il soprannome datogli dai compagni di squadra

Nel corso dell’intervista a Nos, Tijjani Reijnders ha svelato:

Se dimostri le tue qualità, verrai preso sul serio. Quando sono in palestra, vedo la Hall of Fame. Lì vedi anche Gullit e Van Basten con i Palloni d’Oro. Qui al Milan sono molto contenti di avere un giocatore olandese. Mi chiamano ‘Power Reijnders’, che buffo, come i Power Rangers. Qui si inventano di tutto

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA