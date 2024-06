Tiago Santos Milan, Moncada in pressing sul portoghese del Lille: può arrivare per questa CIFRA

Tiago Santos Milan, Moncada in pressing sul portoghese del Lille: il terzino può arrivare a Milano per questa CIFRA

Il calciomercato Milan non perde di vista il nome di Tiago Santos come possibile rinforzo per la fascia destra. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che quest’oggi fornisce anche alcuni dettagli molto importanti.

Il portoghese ha una valutazione inferiore ai 15 milioni di euro e l’intenzione del club rossonero sarebbe quella di investire su di lui come alternativa a Calabria e Florenzi nel ruolo di esterno destro.