Thuram Milan, parte l’assalto: così i rossoneri proveranno a convincere l’attaccante francese che piace anche al PSG

Il Milan è pronto a fare sul serio per Marcus Thuram, attaccante in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach e sui cui c’è anche il Paris Saint-Germain.

I rossoneri – secondo Tuttosport – proveranno a battere la concorrenza dei parigini offrendo al francese una maglia da titolare, alternandosi con il connazionale Giroud. Sul tavolo, ovviamente, anche un ingaggio importante.