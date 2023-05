Thuram Milan, i rossoneri sono avvisati: due big europee starebbero tentando l’attaccante francese. Le novità

Il Milan si è iscritto alla corsa per provare a ingaggiare Marcus Thuram, attaccante francese che in estate lascerà il Borussia Monchengladbach a parametro zero.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri devono inevitabilmente fare i conti con la folta concorrenza. In particolare, Bayern Monaco e Borussia Dortmund stanno tentando il calciatore per strapparlo alla concorrenza.