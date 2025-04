Thiaw, terzo autogol per il difensore del Milan: battuto un record

Thiaw ha realizzato l’autogol del vantaggio della Fiorentina nel match di sabato. Il difensore tedesco ha così battuto un record

Terzo autogol per Malick Thiaw in stagione: il tedesco ha battuto un record negativo. Era infatti da 27 anni che un solo calciatore non siglava tre autoreti in una singola stagione. Per lui si tratta anche di sfortuna, considerando che sabato contro la Fiorentina, se non fosse stato per il suo intervento, avrebbe comunque segnato Moise Kean.

Nella Serie A 2024/25 è primo in classifica per numero di reti nella propria porta. Seguono dietro il difensore del Milan, Giannetti dell’Udinese e Gallo del Lecce.