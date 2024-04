Thiaw recupera in tempo per Milan Roma? Ore decisive: cosa filtra da Milanello in vista del match di Europa League

Manca sempre meno al derby italiano in Europa League tra Milan e Roma, gara valevole per l’andata dei quarti di finale della competizione. In casa rossonera permane il dubbio legato alle condizioni di Thiaw.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri il centrale non si è allenato con il resto del gruppo e ha svolto lavoro individuale. Il tedesco sta lavorando co lo staff medico per cercare di recuperare in tempo.