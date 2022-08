Thiaw Milan: si punta all’acquisto a titolo definitivo

Ore di riflessione in casa rossonera in questi ultimi giorni di mercato. Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Thiaw. Le ultime

Ore di riflessione in casa rossonera in questi ultimi giorni di mercato. Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Thiaw.

Come riportato da Calciomercato.com Maldini e Massara stanno orientandosi per un cambio di strategia. La nuova priorità è quella di prendere un difensore centrale a titolo definitivo. Ecco perché prende sempre più quota la pista che porta a Thiaw dello Schalke 04. I contatti con i tedeschi sono continui, filtra ottimismo con la possibilità di chiudere l’affare. Il giocatore potrebbe essere preso per una cifra sui 5/6 milioni di euro.