Thiago Motta sull’Italia: «Il calcio è la più grande metafora della vita»

Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa sulla mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale

«Mi dispiace, come a tutti. È una squadra che ha vinto l’Europeo, non è in una situazione come prima dove per tanto tempo non si è dimostrato e messo in campo il calcio per vincere. Il calcio è come la vita, ci sono momenti negativi e in cui arrivano sconfitte. Vanno affrontate e bisogna cercare di capire cosa è successo, come possiamo pensare in avanti e costruire per migliorare. Dobbiamo pensare al presente ma anche al futuro che avrà la Nazionale. C’è il Mondiale, ma poi ci sono altre qualificazioni e la programmazione deve essere rivolta a quelle, per provare a ricostruire».