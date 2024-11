Thiago Motta alla Rai: «Il Milan è una squadra forte, la Juve ha fatto un’ottima prestazione»

Thiago Motta intervistato dalla Rai: le parole dell’allenatore della Juve dopo il pareggio per 0-0 contro il MIlan a San Siro

Thiago Motta è stato intervistato dalla Rai dopo il pareggio della sua Juve contro il Milan per 0-0 a San Siro.

LE PAROLE – «Era importante fare una partita seria, concreta. Ci siamo mossi bene in campo, i nostri ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Tutti, da chi ha iniziato a chi è entrato a gara in corso e ha permesso alla squadra di continuare allo stesso modo contro una squadra forte. Ripeto, abbiamo provato durante tutta la partita a portare la gara dove ci conveniva di più e dove non conveniva a loro. Per tanto tempo siamo anche riusciti a farlo».